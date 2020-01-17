ترمب: محاكمتي أمام مجلس الشيوخ ستنتهي سريعاً جداً

2020/01/17 | 00:19

اخبار السعودية )- توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، أن تنتهي المحاكمة أمام مجلس الشيوخ سعياً لعزله «سريعاً جداً»، مندداً مرة أخرى بـ«حملة مطاردة شعواء».وقال ترمب، من المكتب البيضوي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «يجب أن يتم ذلك سريعاً جداً».وباشر النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي آدم شيف، الخميس، تلاوة القرار الاتهامي بحق ترمب في مجلس الشيوخ تمهيداً لمحاكمته سعياً إلى عزله.يُذكر أن محاكمة رئيس أميركي في مجلس الشيوخ أمر نادر الحدوث، وسبق أن أجرى المجلس محاكمتين فقط في تاريخ البلاد.

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