مصر: إخلاء سبيل موظفي «وكالة الأناضول»

2020/01/17 | 00:19

اخبار السعودية )- أعلنت النيابة العامة المصرية، اليوم (الخميس)، أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإخلاء سبيل ثلاثة مصريين بضمان مالي مقداره عشرة آلاف جنيه، وبإخلاء سبيل تركيين اثنيين على أن يسلما للسفارة التركية وللجهة الإدارية لسرعة تسفيرهما خارج البلاد، بعدما استجوبتهما على خلفية التحقيقات التي تجريها بشأن وكالة «الأناضول» التركية.وأفادت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية المصرية، بأن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية قالت إن «وكالة أنباء (الأناضول) ليس لها وجود قانوني في مصر منذ 2013 بعد أن قامت السلطات المعنية آنذاك بإغلاق المكتب لتجاوز العاملين به حدود الاعتماد الممنوح لهم».

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