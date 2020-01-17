واشنطن: إصابة 11 جندياً بهجوم إيران في 8 يناير بالعراق

2020/01/17 | 06:56

اخبار السعودية )- قال الجيش الأميركي، الجمعة، إن 11 جنديا أميركيا عولجوا من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني في 8 يناير على قاعدة بالعراق تتمركز فيها قوات أميركية.وكان الجيش قد قال في البداية إنه لم

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