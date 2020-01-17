صحيفة أميركية: مقتل أبومهدي المهندس هزّ ميليشيات العراق

2020/01/17 | 07:57

اخبار السعودية )- نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية عن مسؤولين عراقيين وخبراء غربيين قولهم، إن مقتل القيادي في الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس هزّ شبكة الميليشيات الشيعية القوية في العراق، وهو ما أضعف نفوذ

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