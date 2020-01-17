"الرصاص المجهول" يحصد أرواح نشطاء العراق.. مقتل مسعفة بكربلاء

2020/01/17 | 08:59

اخبار السعودية )- توفيت الناشطة المدنية العراقية المسعفة هدى خضير، التي لم تتخطَّ 23 عاما، الخميس، في مستشفى الكاظمية التعليمي، إثر تعرضها لرصاص كاتم للصوت من قبل مسلحين، في ساحة الاعتصام بكربلاء.يأتي ذلك بعد ساعات

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