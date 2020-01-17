اعتقال رجل زعم أنه «ملك العالم» في إندونيسيا

2020/01/17 | 12:09

اخبار السعودية )- اعتقلت الشرطة الإندونيسية في إقليم غاوا بوسط البلاد، اليوم (الجمعة)، رجلاً زعم أنه ملك العالم، ووجهت إليه اتهامات بالاحتيال على مئات من أتباعه، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.وادعى توتو سانتوسو أنه تلقى وحياً من أسلافه في مملكة ماتارام القديمة لقيادة «كيراتون أغونغ سيجاجات» أو (المملكة العالمية العظمى).وقال ريكو دانيل، قائد شرطة غاوا الوسطى، إن الرجل استقطب حتى الآن أكثر من 450 من أتباعه، دفع بعضهم نحو 110 ملايين روبية (8 آلاف دولار) بعد أن وعدهم بمناصب في مملكته ورواتب شهرية مقبلة بالدولار الأميركي.

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