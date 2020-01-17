مصادر: لبنان ضغط على غصن لعدم الكشف عن هوية مسؤولين يابانيين

2020/01/17 | 12:09

اخبار السعودية )- أفادت مصادر مطلعة، أمس (الخميس)، أن لبنان طلب من كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة «نيسان»، عدم الكشف عن هوية مسؤولين في الحكومة اليابانية في المؤتمر الصحافي الدولي الذي عقده الأسبوع الماضي، الذي انتقد فيه شركة «نيسان موتور» ومن قال إنهم وراء مؤامرة لاعتقاله بسبب جرائم مالية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها بالنظر إلى حساسية القضية، إن الحكومة اللبنانية، بإيعاز من دبلوماسيين يابانيين، مارست ضغوطاً على غصن قبل أن يتحدث إلى الصحافيين في 8 يناير (كانون الثاني) في بيروت حتى لا يكشف عن أسماء أو تفاصيل هروبه من اليابان.

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