رئيس الوزراء الأوكراني يقدّم استقالته على خلفية تسجيلات مسربة

2020/01/17 | 13:11

اخبار السعودية )- قدّم رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هونشاروك، اليوم (الجمعة)، استقالته، بعد نشر تصريحات نُسبت إليه، ينتقد فيها فهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي للاقتصاد، بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».وكتب هونشاروك بصفحته على موقع «فيسبوك»: «من أجل إزالة كل الشكوك بشأن احترامنا وثقتنا تجاه الرئيس، كتبتُ رسالة استقالة وسلمتُها له».وتعليقاً على تصريحات أثار نشرها أزمة سياسية في أوكرانيا، كتب هونشاروك أن «مضمونها خلق بشكل مصطنع فكرة أنني وفريقي لا نحترم الرئيس».وقال: «هذا الأمر غير صحيح»، مضيفاً: «وصلت إلى هذا المنصب لتنفيذ برنامج الرئيس».

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