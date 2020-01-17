رئيس الوزراء الأوكراني يقدّم استقالته

2020/01/17 | 13:11

اخبار السعودية )- قال مكتب الرئاسة في أوكرانيا، اليوم (الجمعة)، إن رئيس الوزراء أوليكسي هونشاروك قدّم خطاب استقالته، وسينظر الرئيس فولوديمير زيلينسكي فيها، بحسب وكالة «رويترز».وذكر هونشاروك على «فيسبوك»: «قبلت المنصب من أجل إنجاز برنامج الرئيس.هو بالنسبة لي نموذج للانفتاح والاحترام».وأضاف: «ومع ذلك، ومن أجل التخلص من أي شكوك بشأن احترامنا وثقتنا في الرئيس، كتبتُ خطاب استقالة وسلمته إلى الرئيس مع الحق في تقديمه إلى البرلمان».يشار إلى أن هونشاروك سياسي ومحام، يبلغ من العمر 36 عاما وتولى منصب رئيس وزراء أوكرانيا منذ 29 أغسطس (آب) 2019.وهو أصغر رئيس للحكومة في تاريخ أوكرانيا الحديثة.

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