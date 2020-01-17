سفينة حربية أميركية عبرت مضيق تايوان... والصين تراقب

2020/01/17 | 13:42

اخبار السعودية )- أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم (الجمعة) أن سفينة حربية أميركية عبرت مضيق تايوان أمس (الخميس)، بعد أقل من أسبوع من إعادة انتخاب الرئيسة تساي إينغ وين على أساس برنامج للنهوض في مواجهة الصين التي تطالب بالسيادة على الجزيرة.وأضافت الوزارة، في بيان نقلته وكالة رويترز، أن السفينة أبحرت لجهة الشمال عبر الممر المائي الحساس تحت الرقابة الكاملة للقوات المسلحة التايوانية ووصفت عملية الإبحار بأنها «مهمة عادية».وأكدت أن «بإمكان الناس الارتياح».

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