مظهر «تيرمينايتر»... مخرج يستخدم عيناً صناعية لتصوير لقطات

2020/01/17 | 13:42

اخبار السعودية )- يقوم مخرج أفلام بتصوير لقطات باستخدام عين صناعية، تشبه تلك التي يمتلكها بطل فيلم «تيرمينايتر»، تحتوي على كاميرا لاسلكية.

وتوصل روب سبنس للابتكار بعد إزالة القرنية في عام 2007.



بحسب تقرير لصحيفة «الصن» البريطانية.

وتعاون سبنس مع مهندس تقني، وفقاً لـ«لايف ساينس».



وقال لـ«شبكة المعدات الطبية» في مقابلة نُشرت يوم الثلاثاء: «حيازة عين واحدة يمكن أن يكون أمراً رائعاً».

وقال المخرج السينمائي الوثائقي الكندي، الذي تم عرض أعماله على شبكة «سي بي سي» و«ديسكافيري»، إن لديه «عينين صناعيتين للاختيار بينهما، لكن واحدة فقط تتوهج باللون الأحمر مع ميزة سينمائية».

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