كردستان العراق يرفض طرد القوات الأميركية من البلاد

2020/01/17 | 14:08

اخبار السعودية )- انتقد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية من العراق.وقال في مقابلة مع موقع "المونيتور" إن "القرار لم يكن جيداً"، مشدداً على "ضرورة بقاء القوات

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