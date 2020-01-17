رغم نهاية سياسة الطفل الواحد... معدل المواليد بالصين في أدنى مستوى منذ 70 عاماً

2020/01/17 | 15:14

اخبار السعودية )- انخفض معدل المواليد في الصين في عام 2019 إلى أدنى مستوى منذ تأسيس البلاد، وفقاً لبيانات حكومية جديدة، وهي إشارة إلى أن الجهود المبذولة لتفادي الأزمة الديموغرافية لم تكن ناجحة، بحسب تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية.وقال المكتب الوطني للإحصاء، اليوم (الجمعة)، إن معدل المواليد في البلاد كان 10.48 لكل ألف، وهو أدنى رقم منذ عام 1949 عندما تم تأسيس البلاد.ووصل عدد المواليد إلى 14.6 مليون، وهو انخفاض بنحو 500 ألف عن العام السابق، ويُعتبر أقل عدد منذ سبعة عقود منذ عام 1961 عندما عانت البلاد من المجاعة لثلاث سنوات.

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