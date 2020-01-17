لماذا يصطاد الصينيون كثيراً من «الغواصات الدرونز»؟

2020/01/17 | 16:15

اخبار السعودية )- قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن السلطات الصينية كافأت كثيراً من الصيادين من مقاطعة جيانغسو، شرق الصين، في الفترة الأخيرة نظراً لتمكنهم من الإمساك بغواصة صغيرة الحجم تعمل عن بعد (underwater drones).

ووفقاً لـ«بي بي سي»، كوفئ 10 صيادين وامرأة بعدما عثروا على 7 غواصات من هذا الطراز، وفي 2018 تمت مكافأة 18 صياداً لعثوره على 9 أجهزة، ووصلت قيمة المكافآت إلى 500 ألف يوان (72 ألف دولار) أي نحو 17 ضعف متوسط ​​الدخل في الصين.

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