بريطانيا تعتبر «حزب الله» منظمة إرهابية وتقر تجميد أمواله

2020/01/17 | 16:15

اخبار السعودية )- قالت الخزانة البريطانية اليوم (الجمعة) إنها صنفت جماعة «حزب الله» اللبنانية بالكامل منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي، وبالتالي سيتم تجميد أصولها.

وفي السابق، كان الجناح العسكري فقط لـ«حزب الله» هو المستهدف بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.



وتصنف الولايات المتحدة أيضاً جماعة «حزب الله» منظمة إرهابية.

وكانت تقارير إعلامية بريطانية قد ذكرت في وقت سابق، أن لندن تكتمت على «مخطط إرهابي» لـ«حزب الله» اللبناني؛ تفادياً لإفشال المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015.

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