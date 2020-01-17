العراق.. الحراك يرفض دعوة الصدر للتظاهر ضد الفساد وأميركا

2020/01/17 | 17:13

اخبار السعودية )- رفض عراقيون بشكل قاطع دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لما وصفه بـ"مظاهرة مليونية" ضد الولايات المتحدة والفساد.وأكد بيان، صادر عن الحراك الشعبي، رفضه بشكل قاطع الانسياق وراء الصدر، وجاء في بيان

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