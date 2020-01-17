«ألفابت» المالكة لـ«غوغل» تصبح الشركة التريليونية الرابعة بالعالم

2020/01/17 | 17:16

اخبار السعودية )- وصلت القيمة السوقية لشركة «ألفابت» المالكة لـ«غوغل» إلى تريليون دولار، للمرة الأولى أمس (الخميس)، لتصبح رابع شركة تكنولوجيا أميركية تحقق هذا الإنجاز، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».وارتفع سعر سهم شركة الإنترنت العملاقة 0.76 في المائة خلال النهار، لتصل قيمة «ألفابت» إلى تريليون دولار، مع إغلاق التعاملات.

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