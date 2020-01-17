خلاف شيعي - كردي حاد بسبب الوجود الأميركي في العراق

2020/01/17 | 17:16

اخبار السعودية )- أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، أن قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأميركية من العراق لم يكن قراراً جيداً، فهو اتُّخِذ من قبل الكتلة الشيعية فقط، دون التشاور مع المكونات الرئيسية الأخرى في البلاد.وقال بارزاني في مقابلة مع موقع «المونيتور» حول تأثير مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في غارة جوية أميركية من دون طيار، على العراق وإقليم كردستان: «هذا الحدث أثار طوفاناً من العواطف في العراق والولايات المتحدة».وأضاف: «وكذلك رد فعل البرلمان ورئيس الوزراء.

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