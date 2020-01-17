إدلب على جدول أعمال بوتين وإردوغان في مؤتمر برلين

2020/01/17 | 18:18

اخبار السعودية )- أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الجمعة) أنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع في مؤتمر برلين المعارك الأخيرة التي وقعت في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا.وقال الرئيس التركي للصحافيين في إسطنبول «أنوي مناقشة هذه (المعارك) بإسهاب مع بوتين في برلين.التطورات الأخيرة في إدلب تثير القلق»، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.وقُتل عشرات المقاتلين والمدنيين الأربعاء والخميس في معارك خلال هجوم لقوات النظام على الرغم من هدنة تم التوصل إليها بين روسيا وتركيا.

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