قطع طرق في لبنان مع دخول الحراك الشعبي شهره الرابع

2020/01/17 | 18:18

اخبار السعودية )- قطع متظاهرون صباح اليوم (الجمعة) طرقاً في لبنان احتجاجاً على تأخر تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين وتسارع الانهيار الاقتصادي مع دخول الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية شهره الرابع، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي وسط بيروت، أغلق عشرات المتظاهرين طريقاً حيوية بالسيارات.

وقال مارون كرم (30 عاماً): «قطعنا الطريق بالسيارات لأنهم لا يستطيعون إزالتها»، مضيفاً: «لا نريد حكومة محاصصة أو حكومة مقنعة للسياسيين...



سنسقطها في الشارع».

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