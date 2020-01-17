ملفّات عالمية شائكة تنتظر المشاركين في منتدى دافوس

2020/01/17 | 19:20

اخبار السعودية )- يشارك قادة عالميون اعتبارا من الثلاثاء في منتدى دافوس الاقتصادي السنوي، على وقع تحديات هائلة تراوح من التغيّر المناخي إلى الأوضاع في الشرق الأوسط.ويخشى مراقبون أن يشكل المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يُعقد في المنتجع السويسري ساحة لإبراز الخلافات بين الشرق والغرب، وبين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبين رجال الأعمال والنشطاء الساعين إلى التصدي للأخطار الداهمة التي تحدق بالعالم مع مطلع العقد الثالث للقرن الحادي والعشرين.

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