برنامج تعليمي للمصممين والحِرفيين في جدة التاريخية الشهر المقبل

2020/01/17 | 20:22

اخبار السعودية )- تنطلق الشهر المقبل أعمال مركز الحرف والفنون المعمارية في جدة التاريخية (غرب السعودية)، ببرنامج تعليمي وتدريبي في تجديد التراث، وذلك بدعم وزارة الثقافة، وبالشراكة مع مؤسسة أمير ويلز للفنون التقليدية ببريطانيا.وسيتضمن البرنامج تعليم تقنيات الحِرف ومبادئ التصميم المستخدمة في طراز العِمارة التاريخية لمباني «جدة البلد»، ويستند عليها تراثها المعماري كمصدر تعليمي وتدريبي من خلال التحليل والبحث، وكذلك التدريب العملي على المباني في هذه المنطقة، والذي سيقدم للطلاب وللخريجين مسارات مهنية من خلال مشروعات الترميم التي تجريها الوزارة.

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