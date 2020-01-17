مقتل متظاهر وإصابة 25 باشتباكات مع الأمن العراقي

2020/01/17 | 22:22

اخبار السعودية )- ذكرت صادر أمنية وطبية في العراق أن متظاهرا واحدا على الأقل قتل، فيما اصيب 25 آخرون في اشتباكات مع قوات الأمن.وذكر مراسل "العربية" و "الحدث" أن الهدوء عاد إلى جسر السنك في بغداد بعد الاشتباكات، مشيرا

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