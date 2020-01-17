مسؤول أميركي يُحذر إيران: تهديداتكم ستزيد من عزلتكم

2020/01/17 | 22:25

اخبار السعودية )- حذّر المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران برايان هوك اليوم (الجمعة)، إيران من أن التهديدات التي تطلقها ستزيد من عزلتها.

وقال هوك مخاطبا المرشد الإيراني الذي نوّه بأن بلاده قد تنقل المعركة خارج حدودها: «استمراركم في تهديد العالم سيزيد من عزلتكم بدرجة أكبر».

وأضاف أن بلاده «فرضت عقوبات على قيادي بالحرس الثوري الإيراني برتبة برجادير جنرال، وأدرجته على قائمة الإرهاب».

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