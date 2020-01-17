مقتل متظاهرين وإصابة 25 باشتباكات مع الأمن العراقي

2020/01/17 | 22:53

اخبار السعودية )- ذكرت صادر أمنية وطبية في العراق أن متظاهرين قتلا، فيما اصيب 25 آخرون في اشتباكات مع قوات الأمن في إطار حركة الاحتجاجات التي بدأت تفقد زخمها وسط تأثير التوتر الإيراني الأميركي في البلاد.وذكر مراسل

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