غسان سلامة لـ«الشرق الأوسط»: نسعى إلى توحيد حكومتي ليبيا

2020/01/17 | 23:27

اخبار السعودية )- يأمل الدكتور غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في «إنشاء حكومة وحدة وطنية يفرزها الحوار الليبي - الليبي خلال الأسابيع المقبلة، بحيث نضع حدا لوجود حكومة في طرابلس وحكومة موازية أخرى»، مؤكداً السعي «لتوحيد الحكومتين، وإنشاء حكومة وحدة وطنية».

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