رحيل سلطان السياسة والفن

2020/01/17 | 23:58

اخبار السعودية )- رحل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان.رجل كانت أفعاله كتاباً من الأفكار، وسياساته أضواء رؤية واسعة بعيدة المدى.حكم بلاده في حقبة من الزمن اهتز فيها العالم سياسياً وعسكرياً.تلاشت الكتلة الشيوعية الشرقية، وانهارت أنظمة، وتغيرت مسارات الاقتصاد والسياسة في العالم.الرجل قليل الكلام ومحدود الحركة خارج سلطنته، أسس سياسة «لا عدو» ولم يغلق بلاده، ولم ينغلق في أفكاره، وحافظ في ذات الوقت على الثوابت والقيم الاجتماعية التي ورثتها البلاد.

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