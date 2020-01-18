تولى تنفيذ الإعدامات.. حقائق مثيرة عن مفتي داعش أبو عبدالباري

2020/01/18 | 06:37

اخبار السعودية )- ألقت قوات الأمن العراقية، الخميس، القبض على مفتي داعش في الموصل، المكنى بأبو عبد الباري.وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية على فيسبوك أن "الإرهابي كان يعمل إماماً وخطيباً في عدد من جوامع المدينة"،

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