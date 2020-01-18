الجيش العراقي يكشف عن مفاوضات أمنية بين بغداد وواشنطن

2020/01/18 | 12:18

اخبار السعودية )- أكد اللواء عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن "الحكومة العراقية تجري حوارات مع الولايات المتحدة بشأن العلاقات الأمنية".وقال خلف لموقع قناة "آر تي" الروسية، إن للعراق

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