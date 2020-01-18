إردوغان يحذر أوروبا: «الإرهاب» سيجد تربة خصبة إذا سقطت حكومة السراج

2020/01/18 | 13:24

اخبار السعودية )- حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (السبت)، أوروبا من أنها ستواجه تهديدات جديدة إذا سقطت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في ليبيا، مشيراً إلى أن «طريق الوصول لسلام في ليبيا يمر عبر تركيا».وجدد إردوغان التأكيد على أن بلاده ستقوم «بتدريب قوات الأمن الليبية والمساهمة في قتالها ضد الإرهاب والاتجار بالبشر».

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