جراح يرسم شخصيات «ديزني» على ضماداته حتى لا يرى الأطفال ندباتهم

2020/01/18 | 13:24

اخبار السعودية )- بعد إجراء أي عملية جراحية، يرفض الدكتور روبرت باري جراح الأطفال في مستشفى أكرون للأطفال بولاية أوهايو الأميركية أن تكون الندبات التي يتركها مشرطه في أجساد هؤلاء الأطفال ذكرى تثير حزنهم كلما وقعت أعينهم عليها، لذلك فهو يستخدم أقلام الألوان خاصته للرسم على الضمادات الجراحية التي يلصقها لمريضه الصغير فوق ندبته.

ووفقاً للمستشفى، يقوم الدكتور روبرت باري بهذا حتى لا يعاني مرضاه الأطفال من «ندبة يدوم أثرها طويلاً» بعد إجراء أي عملية جراحية.

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