شاهد... محتجون يقتحمون عرض مسرحي يحضره ماكرون ويطالبونه بالرحيل

2020/01/18 | 14:56

اخبار السعودية )- تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موقف غريب، داخل أحد مسارح العاصمة الفرنسية، أمس (الجمعة)، حيث احتشد عشرات المتظاهرين خارج المسرح خلال عرض كان يحضره ماكرون وزوجته بريجيت، محاولين اقتحام المسرح.

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