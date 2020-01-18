مصري يتأهل للأدوار الرئيسية لبطولة أستراليا المفتوحة لأول مرة منذ 42 عاماً

2020/01/18 | 14:56

اخبار السعودية )- حقق لاعب التنس المصري محمد صفوت إنجازاً تاريخياً بتجاوزه تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بإقصائه الروسي يفجيني دونسكي المصنف رقم 106 على العالم اليوم (السبت).

وفاز صفوت (29 عاماً) على دونسكي بمجموعتين مقابل لا شيء (7 - 5) و(6 - 4) في مباراة الدور الثالث التي امتدت لساعة ونصف، ليحقق انتصاره الثالث على التوالي في التصفيات بعد فوزيه على الهندي سوميت ناغال والفرنسي أليكساندر مولر.

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