«سنابشات» يساعد في إعادة فتاة 14 عاماً بعد اختطافها

2020/01/18 | 16:29

اخبار السعودية )- قالت الشرطة الأميركية إن فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً اختُطفت في شمال كاليفورنيا، استطاعت استخدام تطبيق «سناب شات» لتبادل موقعها مع صديقاتها، الذين اتصلوا بعد ذلك برقم الشرطة (911) التي تمكنت من استعادتها في نهاية المطاف، وفق ما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأميركية.وقالت إدارة الشرطة بمدينة سان خوسيه في بيان إن الفتاة التقت ألبرت توماس فاسكيز (55 عاماً) في منطقة كابيتولا يوم (الثلاثاء)، وجعلها تتعاطى مخدرات «حتى أصبحت عاجزة»، ودعا رجلين آخرين، أنطونيو سلفادور وهديبرتو غونزاليس، للمساعدة في وضع الفتاة في سيارة.

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