«بولو الصحراء» تنطلق اليوم في العُلا

2020/01/18 | 16:29

اخبار السعودية )- انطلقت فعاليات بطولة «بولو الصحراء» الأولى في العالم، بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للبولو، اليوم (السبت)، التي تستمر لمدة يومين ضمن فعاليات الموسم الثاني من مهرجان شتاء طنطورة في العلا.وتشارك مجموعة من أبرز لاعبي البولو العالميين في البطولة من بينهم أدولفو غامبياسو، أكثر اللاعبين شهرة في العالم ومؤسس فريق لا دولفينا وصاحب لقب البطولة والأبرز عالمياً، وديفيد ستيرلنغ وبابلو ماك دونو، الحائزان على تصنيف 10 أهداف في فريق لا دولفينا، ونجم البولو الأرجنتيني ناتشو فيغيراس.

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