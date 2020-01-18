العراق.. متظاهرو الجنوب يهددون بالتصعيد باليومين المقبلين

2020/01/18 | 16:56

اخبار السعودية )- الحراك الشعبي في العراق إلى تصعيد في الـ20 من يناير الجاري بانقضاء المهل الممنوحة للسلطات بتحقيق مطالب المواطنين، لا سيما في المحافظات الجنوبية.وكان توافد إلى ساحات التظاهر في المحافظات الجنوبية عدد

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