المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن حالة «القوة القاهرة»

2020/01/18 | 18:01

اخبار السعودية )- أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم (السبت)، حالة «القوة القاهرة» بعد إيقاف صادرات النفط من قبل القيادة العامة من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة، شرق البلاد.

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