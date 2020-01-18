إيران سترسل الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى أوكرانيا

2020/01/18 | 18:01

اخبار السعودية )- قالت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء إن طهران سترسل الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أعلنت أنها أسقطتها بطريق الخطأ، هذا الشهر، ولقي كل مَن كانوا على متنها حتفهم إلى أوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد طالب إيران، أمس (الجمعة)، بإرسال الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى مختبر في فرنسا لتحليلهما.

وكان 176 شخصاً على متن الطائرة، من بينهم 82 إيرانياً و63 كندياً و11 أوكرانياً و10 سويديين.



بينما كان الآخرون من بريطانيا وأفغانستان.

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