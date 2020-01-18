2020/01/18 | 21:04

اخبار السعودية )- قال علماء لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن عدد المصابين بالفيروس الغامض في الصين أكبر كثيرا من البيانات الرسمية.

ورجح خبراء بريطانيون إصابة 1700 شخص بالفيروس، وهو رقم يفوق كثيرا رقم الخمسين حالة التي أعلنت عنها السلطات الصينية.

ولقي شخصان مصرعهما بعد إصابة جهازهما التنفسي في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي من تأثير الفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء: المصابون بالفيروس الغامض في الصين يفوقون الأرقام الرسمية) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء: المصابون بالفيروس الغامض في الصين يفوقون الأرقام الرسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).