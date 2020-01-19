الأذن تعشق دوماً

2020/01/19 | 01:11

اخبار السعودية )- أحببنا أم كلثوم زمن الإذاعة، وأحببنا أغانيها.باستثناء القلة والقادرين ممن كانوا يحضرون حفلتها، في أول خميس، من كل شهر، لم نرها إلا في أفلامها العتيقة، بدائية الإخراج.كان هناك صوتها، وكان هناك غناؤها، وكان ذلك هو الطرب والفرح وفرح الأسى.ولا حاجة إلى صورة.غابت «كوكب الشرق» قبل أن يلغي عصر الصورة، عصر الصوت.والآن عندما نريد سماعها لا بدّ لنا من التلفزيون.وإذ أصغي إلى تلك الظاهرة البشرية أنتبه إلى ظاهرة أخرى فيها: من أجلها نسيت الناس أنها امرأة مسنة تغامر في الغناء للحب كأنها عاشقة في العشرين.والعاشقة لم تكن جميلة أيضاً مثل أسمهان وليلى مراد.

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