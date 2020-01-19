متظاهرون يحرقون مقرا لميليشيا حزب الله العراقي بالكامل

2020/01/19 | 01:40

اخبار السعودية )- عمد محتجون السبت إلى حرق مقر حزب الله تنظيم العراق بالكامل والذي يقع قرب جسر الإسكان في محافظة النجف.وكان المحتجون عمدوا إلى إغلاق الدوائر الحكومية في النجف بناء على قرب انتهاء المهلة التي أقرتها

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