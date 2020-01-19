صدامات تشعل قلب بيروت

2020/01/19 | 03:15

اخبار السعودية )- تحول وسط بيروت مساء أمس، ساحة مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية التي حاولت منعهم من الدخول إلى شارع مجلس النواب، واحتك الطرفان في مسافة قريبة جداً حيث تعرضت القوى الأمنية للرشق بالحجارة والمفرقعات النارية، وردت باستخدام القنابل المسيلة للدموع، في أعنف جولة من التصعيد منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى في صفوف الطرفين.

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