مؤتمر برلين... تحرك دولي لـ«ضبط التدخلات» في ليبيا

2020/01/19 | 03:15

اخبار السعودية )- ينعقد في برلين، اليوم، مؤتمر يجمع طرفي الأزمة الليبية وقادة من دول المنطقة والعالم للاتفاق على خريطة طريق للحل بمسارات عسكرية وسياسية واقتصادية، وأيضاً لتوفير مظلة دولية واقية لـ {ضبط التدخلات}الخارجية في ليبيا.

ويلتئم المؤتمر الذي يستمر يوماً وسط توقعات متواضعة بأنها ستنجح في تحقيق اختراق يسمح بجسر الفجوة بين الطرفين المحليين الأساسيين للأزمة: فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، والمشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، وكذلك في التقريب بين الأطراف الإقليمية والدولية التي يدعم كل منها طرفاً من أطراف الصراع الليبي.

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