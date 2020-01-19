متظاهرون يحرقون مقراً لميليشيا حزب الله العراقي بالنجف

2020/01/19 | 07:51

اخبار السعودية )- عمد محتجون، السبت، في العراق وفي خطوة تصعيدية إلى إحراق مقر ميليشيات حزب الله قرب جسر الإسكان بالكامل احتجاجا على عدم استجابة مطالبهم وتلبية لدعوة الحراك بالتصعيد السلمي خلال اليومين المقبلين.وكان

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