2020/01/19 | 08:22

اخبار السعودية )- اختصر مسؤول كبير في الإدارة الأميركية سياسة واشنطن من العراق، قائلا لـ"العربية.نت": "إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لكي تطرد من العراق".هذا الكلام الأميركي يحمل الكثير من الأهمية، فهو يأتي في أعقاب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أميركا تتمسك بـ"أغلى إنجاز".. باقية في العراق لصد إيران) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أميركا تتمسك بـ"أغلى إنجاز".. باقية في العراق لصد إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).