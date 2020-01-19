تهديد بالسلاح وجهة مجهولة..اختطاف ناشط عراقي في بغداد

2020/01/19 | 09:24

اخبار السعودية )- يبدو أن مسلسل الاغتيالات وخطف الناشطين في العراق لن يهدأ قريبا، خصوصا مع انعدام تام لمعاقبة الفاعلين.الجديد اليوم أن مصدرا أمنيا أكد اختطاف مسلحين مجهولين للناشط أحمد فاضل عقب خروجه من ساحة التحرير

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