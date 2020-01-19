بومبيو لصالح: دورنا هام لتحقيق سيادة العراق

2020/01/19 | 09:55

اخبار السعودية )- في أعقاب محاولات إيرانية لدفع القوات الأميركية خارج العراق، بعد تصويت البرلمان وتهديدات الميليشيات التابعة لإيران بشنّ هجمات عليها، أجرى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اتصالا هاتفيا مع الرئيس

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