لماذا ستعدّل «توينتي فيرست سنتشري فوكس» من اسمها؟

2020/01/19 | 10:59

اخبار السعودية )- قالت مجلة «فارايتي» الأميركية إن مديرين بشركة ديزني حذفوا كلمة «فوكس» من اسم شركة «توينتي فيرست سنتشري فوكس» الشهيرة، في محاولة لإبعادها عن مالك الشركة السابق، رجل الأعمال الشهير روبرت مردوخ، ذي الأفكار اليمينية.ونقلت المجلة الشهيرة عن مصدر في شركة ديزني، لم تذكر اسمه، قوله إن «اسم فوكس مرتبط بمردوخ، وهو أمر مضر».وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن شركة ديزني، التي اشترت الاستوديوهات الشهيرة ضمن صفقة بلغت قيمتها 71 مليار دولار، في مارس (آذار) الماضي، لم تفصح عن السبب وراء حذفها لكلمة «فوكس».

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