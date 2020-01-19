إطلاق رصاص على متظاهرين ببغداد.. وقطع طرق ذي قار وواسط

2020/01/19 | 14:03

اخبار السعودية )- بدأت المهلة التي حددها محتجو العراق من أجل تنفيذ مطالبهم بالتقلص.فبعد أن حددت عدة تنسيقيات من الحراك الشعبي يوم الـ 20 من يناير موعداً لانتهاء المهلة التي أعطيت للسياسيين في البلاد والمسؤولين من أجل

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