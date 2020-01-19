إسرائيل تبدأ تأسيس شبكة مجسات لرصد الأنفاق على الحدود مع لبنان

2020/01/19 | 14:05

اخبار السعودية )- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، بدء تأسيس شبكة مجسّات تحت الأرض على امتدد الحدود مع لبنان لرصد بناء أي نفق عبر الحدود.ويبدأ المشروع بعد عام من إعلان الجيش الإسرائيلي تدمير مجموعة أنفاق للتسلل حفرتها جماعة «حزب الله» اللبنانية.وقال المتحدث العسكري اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين: «كل أعمال الحفر تتم على الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق»، مشيراً إلى خط ترسيم الحدود مع لبنان.وأضاف أن الشبكة التي تعتزم إسرائيل تأسيسها «ليست جداراً» بل مجسات لرصد الاهتزازات والصوت مدفونة تحت الأرض.

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